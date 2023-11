PS VR2 zur Gaming-Hardware des Jahres 2023 gewählt

Offizielle Verkaufszahlen zu PS VR2 gab es schon länger nicht, das sich laut Sony allerdings über 600.000 Mal in den ersten Wochen verkauft haben soll. Seitdem dürften einige Headsets dazugekommen sein, da insbesondere in diesen Tagen wieder viele erstklassige Spiele wie Ghostbusters erschienen sind. Für die restlichen Wochen des Jahres warten zudem noch Highlights wie Arizona Sunshine 2 auf die Fans.

PlayStation VR2 erschien im Februar diesen Jahres und überzeugte trotz anfänglicher Skepsis mit einem riesen Sprung in Sachen VR-Technologie und Immersion. Sonys Headset vereint Feature, die man so nirgendwo anders findet, allen voran das haptische Headset-Feedback, den Sense Controllern oder Foveated Rendering in einem Consumer-Headset. Mit dem OLED-Display lässt man die Spieler zudem in die erstaunlichen virtuellen Welten eintauchen, womit es PS VR2 locker mit deutlich teureren PC VR-Headsets aufnehmen kann.

