PlayStation VR2 – Erste offizielle Verkaufszahlen können sich sehen lassen

Gleichzeitig verweist Sony auf die kommenden und bereits erhältlichen Spiele-Highlights von PlayStation VR2, zu denen Titel wie Synapse , Behemoth, Resident Evil 4, Beat Saber, Green Hell VR, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord oder The Foglands gehören. Einige davon kann man durchaus als Premium-Erfahrung bezeichnen, die direkt auf das neue Headset zugeschnitten sind. Unklar ist weiterhin, ob Sony auch eigene Spiele in der Entwicklung hat, um damit ein Zeichen zu setzen, dass man wirklich an PS VR2 glaubt.

Die Daten decken dabei einen Zeitraum bis Anfang April ab, so dass die erste Million durchaus realistisch in den kommenden Wochen erscheint. Schließlich ist PlayStation VR2 nun auch im regulären Handel verfügbar und zeigt somit deutlich mehr Präzens.

