Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord erscheint 2023 für PSVR 2

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord erscheint 2023. Wer nicht solange warten möchte, aktuell ist mit Ghostbusters: Spirits Unleashed ein hervorragendes KoOp-Game für PS5 erschienen. Eindrücke dazu liefert unser Review .

Als KoOp-Spiel konzipiert startet man im Ghostbusters-Hauptquartier in einer neuen Stadt, San Francisco, und muss ein tiefes Geheimnis in einem neuen Kapitel im Ghostbusters-Universum lösen. Dabei besucht man legendäre Schauplätze wie die Golden Gate Bridge, fängt Geister in packenden Begegnungen und trifft auf zahlreiche ikonische Elemente aus dem Franchise. Das ist alleine oder als Team mit bis zu drei Freunden im Koop-Modus möglich, die einen in einer umfangreichen und fesselnden Kampagne begleiten.

Das Spiel wurde demnach auf Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord getauft und erscheint zunächst für PlayStation VR2 und Meta Quest 2.

