Ghostbusters VR für PlayStation VR2 bestätigt

nDream und Sony Pictures Virtual Reality veröffentlichten Ghostbusters VR auch für PlayStation VR2, das im April für Meta Quest 2 angekündigt wurde.

In Ghostbusters VR schnallt man sich seinen Protonenpaket an und betritt die Welt von Ghostbusters in einer immersiver virtueller Realität. Darin startet man im Ghostbusters-Hauptquartier in einer neuen Stadt, San Francisco, und muss ein tiefes Geheimnis in einem neuen Kapitel im Ghostbusters-Universum lösen.

Spieler verfolgt, sprengt und fängt man Geister in packenden Begegnungen, indem man seine kultige Ausrüstung einsetzt. Das ist alleine oder als Team mit bis zu drei Freunden im Koop-Modus möglich, die einen in einer umfangreichen und fesselnden Kampagne begleiten.

Mit Ghostbusters VR setzt man das Vermächtnis der Ghostbusters fort, beschützr die Stadt vor teuflischen Geistern und erlebt den ganzen Humor und Schrecken des kultigen Franchise. Eindrücke aus Ghostbusters VR liefert noch einmal der Ankündigungs-Trailer, während ein Release-Termin derzeit noch offen ist.

Virtuelle Geisterjagd zum Ghostbusters Day

Wer nicht solange warten möchte, kann sich in diesem Jahr noch in Ghostbusters: Spirits Unleashed in eine virtuelle Geisterjagd stürzen. Passend zum Ghostbusters Day hat sich IllFonic zusätzlich eine virtuelle Geisterjagd ausgedacht, bei der auf den Social Media-Kanälen und den Websites des Entwicklers allerlei Hinweise zu internationalen Geistererscheinungen zu finden sind.

Wer die richtigen Antworten findet, hat die Chance, eine Deluxe-Nachbildung eines Protonenrucksacks zu gewinnen. Weitere Details zur Geisterjagd gibt es hier.