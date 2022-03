Ghostbusters: Spirits Unleashed angekündigt, erster Trailer

Entwickler Illfonic (Evil Dead) hatten bereits vor einer Weile bestätigt, dass man an einem neuen Ghostbusters-Spiel arbeitet. Dieses hat man heute offiziell als Ghostbusters: Spirits Unleashed mit einem ersten Trailer angekündigt.

Ghostbusters: Spirits Unleashed erscheint im vierten Quartal 2022 für PS5, PS4, Xbox und PC und ist ebenfalls als Multiplayer-Titel ausgelegt. Hier trifft man sich in asymmetrischen 1vs4-Matches, wobei man neue und bekannte Ghostbusters wiedersehen wird, die alle ihre eigenen Loadouts samt Upgrades haben. Das Ganze ist als KoOp-Modus aus der First-Person View mit oder gegen die KI konzipiert, womit man sich auch mit Freunden zusammen auf Geisterjagd begeben kann. In der Rolle eines Geistes spielt man hingegen aus der Third-Person View. Hier sind auch ein paar Späße erlaubt, in dem man Passanten erschrecken kann, einschließlich jeder Menge Schleim und gruseligen Gegenstände, die man umher fliegen lassen kann.

„Ghostbusters ist eine der beliebtesten Marken der Welt, daher ziehen wir alle Register, um etwas Besonderes zu schaffen, das für die bunte Fangemeinde zugänglich ist“, sagt Charles Brungardt, CEO von IllFonic. “Falls ihr die Filme oder asymmetrische Multiplayer-Spiele mögt, ist dieses Spiel für euch gemacht.“ Illfonic

Als prominente Rückkehrer in Ghostbusters: Spirits Unleashed wurde Ernie Hudson bestätigt, um seine Filmrolle als Winston Zeddemore zu sprechen, ebenso Dan Aykroyd als Ray Stantz. Ob auch Bill Murrey dabei sein wird, steht bislang nicht fest. Harold Ramis ist bereits vor Jahren verstorben, so dass man zumindest auf die original Stimme verzichten muss. Ein Auftritt von Sigourney Weaver oder dem Marshmallow-Man deutet man ebenfalls an.

Der Mittelpunkt von Ghostbusters: Spirits Unleashed ist die Feuerwehrzentrale in New York, von wo aus alle wichtigen Einsätze geplant und gestartet werden. Schließt euch darin als Ghostbuster mit anderen Ghostbusters zusammen, um Geister in Museen, Gefängnissen, Hotels und mehr zu jagen, bevor sie die Gegend vollständig heimsuchen.

Spielerisch kann man dazu sämtliche Tricks anwenden – von verstecken, schleichen, erschrecken und vieles mehr. Auch das berühmte Ectoplasma kann eingesetzt werden, um die Oberhand über die Geister zu gewinnen. Nicht fehlen darf natürlich der legendäre Ecto-1, das Einsatzmobil der Ghostbusters.

Ghostbusters: Spirits Unleashed erscheint im viertel Quartal 2022.