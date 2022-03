CoD: Warzone & Vanguard Mid-Season 2 Reloaded startet heute

Activision und Sledgehammer Games haben jetzt recht kurzfristig den Start der Mid-Season 2 in Call of Duty: Warzone und Vanguard für heute Abend bestätigt. Damit gehen erneut einige Änderungen an der Karte von Warzone und vieles mehr einher.

Weitere Highlights des Mid-Season Update sind zwei neue Waffen für Vanguard und Warzone, darunter die Nahkampfwaffe Ice Axe und die Maschinenpistole Armaguerra 43. Die Ice Axe kann auch als Wurfwaffe verwendet werden, während die Armaguerra 43 eine Maschinenpistole mit einer sehr hohen Feuerrate ist.

Als neuer Operator stößt Gustavo Dos Santos dazu, um sich Anna Drake und Thomas Bolt als letztes Mitglied der Task Force Yeti der Season 2 anzuschließen. Wie üblich wird man Gustavo wohl auch diesmal nur kostenpflichtig seinem Kader hinzufügen können.

Änderungen an Warzone-Map

Auch einige Änderungen an der Caldera-Map stehen an, darunter eine visuelle Überarbeitung der kleineren Rebirth Island-Karte. Hier soll laut Activision auch der zeitlich begrenzte Modus Iron Trials stattfinden.

Ebenfalls erwähnt wurde eine Änderung namens Rebirth Reinforced. Damit kann man sich auf erheblich veränderte Punkte auf der Karte freuen, einschließlich Änderungen an Stronghold und einem völlig neuen Point of Interest namens Dock.

Was das Hauptspiel Vanguard betrifft, hatte man bereits einen neuen „Wettrüsten“-Modus andeutet, der auf einer groß angelegten Karte stattfinden soll. Hier sind gepanzerte Motorräder, Transportfahrzeuge und Panzer zugelassen, um feindliche Basen zu zerstören.

Ob auch der Zombies-Modus weitere Updates erhält, ist bislang unklar. Hier gab es erst mit dem Season Start im Februar etwas Nachschub, so dass man sich in dem Punkt überraschen lassen muss.

Dafür bestätigt man abschließend, dass im April Snoop Dogg als spielbarer Charakter in Call of Duty: Vanguard und Warzone vertreten sein wird. Das Snoop-Dogg-Operator-Bundle enthält zehn Items – drei exklusiv für Vanguard – und einen vollständigen Operator-Progress. Zu den Belohnungen auf diesen 20 Stufen des Operator-Fortschritts gehören Waffen-EP für Snoops bevorzugte Waffe von Vanguard, drei alternative Outfits und andere kosmetische Gegenstände.