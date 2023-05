PlayStation VR2 jetzt im regulären Handel, erste Rabatte erwartet

PlayStation VR2 ist ab sofort im regulären Handel verfügbar und nicht mehr ausschließlich über PlayStation Direct, wo man das VR-Headset seit dem Launch exklusiv erwerben konnte. Spannend wird nun die Preisentwicklung, jetzt wo mehr Wettbewerb herrscht.

Sony beschreibt PS VR2 als „die nächste Generation des VR-Gamings“, das mit der innovativen PlayStation VR2 Sense-Technologie und 4K-HDR-Grafik ausgestattet ist, um noch tiefer in real aussehende Welten einzutauchen.

Seit dem Launch im Februar sind zahlreiche Titel für PlayStation VR2 erschienen, die durchaus einen Blick wert sind, darunter Horizon: Call of the Mountain, wenn man sehen möchte, was grafisch möglich ist, Moss Book I & II für Story-Enthusiasten oder Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, wenn man den Sternenkrieg Zuhause erleben möchte.

Weitere Vorzeigetitel sind Gran Turismo 7, Resident Evil Village oder No Man’s Sky. Spaßig wird es vor allem mit Zombieland Headshot Fever Reloaded (unser Review) oder The Dark Pictures: Switchback VR, auch wenn letzteres technisch mehr Feinschliff benötigt.

Hier kann man PlayStation VR2 kaufen

Wer den Direktvertrieb von Sony umgehen möchte, findet anbei eine Auswahl an Shops und Stores, wo man PlayStation VR2 ab sofort kaufen kann.

Optional gibt es das Bundle mit Horizon Call of the Mountain bei:

Weitere Händler dürften in Kürze folgen, womit möglicherweise nun auch die Preise fallen werden oder es zumindest es das ein oder andere gute Angebot für PlayStation VR2 geben wird.

Zur größeren Verfügbarkeit von PlayStation VR2 zeigt Sony heute ein neues Video, in dem der The Last of Us-Star Bella Ramsey erste Schritte in VR und mit GT7 unternimmt und sich mit Hilfe von GT7 und PS VR2 auf ihre Fahrprüfung vorbereitet.