Call of Duty 2023 wird Modern Warfare 3 und ein Cross-Gen Titel – Gerücht

Die offizielle Vorstellung des diesjährigen Call of Duty-Ablegers oder Modern Warfare 3 wird in der ersten August-Woche erwartet. Offizielle Angaben gibt es dazu bisher jedoch keine.

Wie schon in den letzten beiden Jahren soll das neue Call of Duty wie gewohnt auf den Last-Gen Konsolen erscheinen, auch wenn andere zunehmend Abstand davon nehmen.

Activision setzt weiterhin auf den Erfolg der Modern Warfare-Line in Call of Duty und soll in diesem Jahr Call of Duty: Modern Warfare 3 abliefern. Das berichten Insidern, wonach man auch weiterhin auf einen Cross-Gen Release setzt.

