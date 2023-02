PS VR2: The Foglands, Synapse, Humanity & mehr angekündigt

Während des heutigen State of Play hat Sony erneut fünf neue Spiele für PlayStation VR2 vorgestellt, die im Laufe des Jahres erscheinen. Damit bestätigt sich unter anderem ein vorheriger Leak, aber auch brandneue Entwicklungen.

Dazu gehört Synapse von nDreams, ein Next-Gen VR-Shooter. Der Titel versetzt die Spieler in eine wunderschön abstrakte Welt mit Zweihand-Kämpfen, die Frackeds gefeiertes Run-and-Gun-Gameplay weiterentwickeln und ausdrucksstarke 1:1-Telekinese in der einen Hand und tödliche, taktile Waffen in der anderen Hand haben.

Die Spieler machen sich diese tödliche Kombination zunutze, während sie ihren eigenen Kampfstil beherrschen, um sich ihren Weg durch eine feindselige Geisteswelt zu bahnen.

„Synapse ist der Höhepunkt eines Jahrzehnts reiner VR-Entwicklung.“ sagte James Shepherd, Leiter von nDreams Studio. „Nach dem Erfolg von Phantom und Fracked haben wir uns selbst herausgefordert, das VR-Gameplay mit der Leistung von PS VR2 an neue Grenzen zu bringen. Das Team hat sich dieser Herausforderung mehr als gestellt und das Ergebnis ist eine Meilenstein-Veröffentlichung, die den Maßstab für unsere nächsten 10 Jahre Innovation setzt.“

Synapse erscheint 2023.

The Foglands für PS Vr2

The Foglands ist ebenfalls eine Neuankündigung und ein stimmungsvolles Roguelike-Adventure, in dem man neue Wege erkundet und alte Geheimnisse aufdeckt. Spieler begeben sich darin ins Unbekannte, kämpfen gegen Monster, plündert Beute und versucht, irgendwie zurück zu kommen, bevor einen der Nebel verschluckt.

Humanity

Humanity ist schon länger angekündigt und findet neben der PS5 und PS4 den Weg auf PlayStation VR2. Hier erwartet einen eine einzigartige Mischung aus kniffligen Rätseln und Plattformer-Action.

Humanity bietet ein abwechslungsreiches sowie vielseitiges Spielerlebnis, bei dem man eine Horde von Menschen anführt, die immer weiter ins Licht marschieren. Diesen erteilt man Befehle, um die Massen zum Drehen, Springen, Schieben, Schweben, Klettern (und mehr!) zu bewegen, damit sie erlöst werden können.

Dazu verspricht man eine robuste, narrative Story mit 90 Leveln, die mit verblüffenden Herausforderungen, Bossen und einer breiten Palette an optionalen kosmetischen freischaltbaren Gegenständen gefüllt sind. Am Ende wartet zusätzlich ein Hindernisparcours, um die Menschen auf die Probe zu stellen oder andere herauszufordern.

Green Hell VR

Green Hell VR ist eine harte Überlebens-Simulation im Amazon, das die gefährlichen Verhältnisse des Amazonas-Dschungels originalgetreu nachstellt. Um zu überleben, musst man sich deinen Schwächen stellen, die Kontrolle über Hunger, Durst und Müdigkeit erlangen und zahlreichen Gefahren aus dem Weg gehen, wie Angriffe wilder Tiere und tropische Gefahren, die einen jederzeit ereilen können.

Da man keine Hilfe von der Außenwelt bekommt, musst man seine Fähigkeiten nutzen, um Werkzeuge und Waffen herzustellen. Außerdem muss man lernen, wie man Unterschlüpfe baut und schlimme Wunden heilt.

Green Hell VR erscheint 2023. Unser Review zur PS4-Version gibt es hier.

Before Your Eyes

Der letzte Titel ist Before Your Eyes, ein interaktives Leben nach dem Tod, das durch Blinzeln im echten Leben gespielt wird. Hier nutzt man die fortschrittliche Blickerfassungstechnologie der PlayStation VR2, um den Fluss der Geschichte zu steuern, während man kostbare Erinnerungen an seine Familie, seine erste Liebe und den Aufstieg einer künstlerischen Karriere wiedererlebt – und das alles ohne einen Controller.

Die nach vorne gerichtete Kamera des Headsets lässt einen in eine komplett sprachgesteuerte Geschichte eintauchen, die einem das Herz brechen wird und die unmöglichen Erwartungen, die man an sich selbst stellz, um die Sorgen, die wir mit uns herumtragen, zu erforschen.