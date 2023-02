Suicide Squad: Kill the Justice League – Gameplay-Showcase

Als Bonus wirft man einen Blick hinter die Kulissen, in dem das Team von Rocksteady einen Blick auf die Entwicklung von Suicide Squad: Kill the Justice League wirft, und speziell, wie es das Squad aus Arkham Asylum in DCs „City of Tomorrow“ Metropolis führt.

Der heutige State of Play stand hauptsächlich im Zeichen von Suicide Squad: Kill the Justice League, das dort mit einem umfassenden Gameplay-Video präsentiert wurde.

What do you think?