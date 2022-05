Green Hell erscheint auch für PlayStation VR2

Der Survival-Hit Green Hell von Entwickler Creepy Jar erscheint für PlayStation VR2. Möglicht macht dies der erfolgreiche Launch für Meta Quest 2 vor einigen Wochen.

Green Hell ist aktuell für den PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich und soll auch noch für PlayStation 5 und Xbox Series folgen. Die VR-Version gibt es nun als Bonus oben drauf, auch wenn ein genaues Release-Datum oder ähnliches derzeit noch aussteht.

In einem Statement schreibt der VR-Entwickler Incuvo:

„Wir freuen uns sehr darüber, dass sich Creepy Jar entschieden hat, uns mit der Übertragung seiner Marke auf eine andere, auf dem VR-Markt wichtige Plattform zu beauftragen. Natürlich richtet sich unsere Aufmerksamkeit im Moment auf die bevorstehende Premiere der Green Hell VR-Edition in der PCVR-Edition auf Steam, aber wir freuen uns auf die Gelegenheit, unsere Erfahrung zu nutzen und mit der Anpassung von Green Hell an die Besonderheiten von Sony s Plattform zu beginnen,“ Andrzej Wychowaniec, CEO von Incuvo.

Incuvo hat sich in den letzten Jahren verstärkt auf die Entwicklung von VR-Projekten spezialisiert, inkl. Titeln wie Layers of Fear, Blair Witch und zuletzt Green Hell für Meta Quest 2. Als nächstes folgt hier die VR-Umsetzung für den PC, sowie bis Ende 2023 die PlayStation VR2 Version. Diese soll laut dem Statement dann auch von den Besonderheiten der Hardware profitieren.

Über Green Hell

Tief in unerforschten Regionen des Amazonas-Regenwaldes fordert Green Hell die Spieler heraus, raue Umgebungen mit Gefahren zu überleben, die an jeder Ecke lauern. Egal ob im mysteriösen Story-Mode, in dem die Spieler einem abgelegenen Amazonas-Stamm vermeintlich zu Hilfe kommen, oder im Koop-Modus, in dem bis zu 4 Spieler gemeinsam ihre Fähigkeiten testen können.

Creepy Jar hat sich zudem verpflichtet, regelmäßig auf den bereits erschienenen Inhalten von Green Hell aufzubauen. Durch die stetig wachsende Spielerbasis möchte man den bestmöglichen Community-Support bieten und das Green Hell-Erlebnis kontinuierlich verbessern. So sind noch für 2022 diverse Updates geplant, die auch für Konsolen erscheinen.

Eindrücke aus Green Hell selbst gibt es in unserem damaligen Review zum Spiel.