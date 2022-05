Ubisoft: Jedes Übernahmeangebot wird geprüft, man bleibt aber unabhängig

Ubisoft hat zum wiederholte Male betont, dass man als Publisher unabhängig bleiben wird. Dennoch wird jedes Übernahmeangebot genau geprüft.

Das sagte der Ubisoft CEO Yves Guillemot im Zuge der aktuellen Investorenkonferenz, wo man ebenfalls wiederholt untermauert, dass man auch zukünftig in der Lage sei, um unabhängig zu bleiben. Die ständigen Übernahmeversuche würden nur zeigen, wie attraktiv und wertvoll das Unternehmen sei.

Hierzu sagte Guillemot:

„Es wurde viel über die Konsolidierung in der Branche und insbesondere bei Ubisoft gesprochen. Unsere Gesamtposition ist klar und bekannt: Wie wir schon im vergangenen Februar gesagt haben, haben wir alles, was wir brauchen, um unabhängig zu bleiben. Wir haben das Talent, die industrielle und finanzielle Größe und ein großes Portfolio an leistungsstarken IPs, um massive Werte in den kommenden Jahre zu erschaffen.“

Ubisoft