PS4 Produktion wird bis Ende des Jahres fortgesetzt

Sony wird die Produktion der PS4 bis zum Ende des Jahres 2022 fortsetzen. Hintergrund ist wohl die knappe Verfügbarkeit der PS5, wie Bloomberg JP berichtet.

Zwar hat Sony nie gesagt, wann der Produktionsstop der PS4 erfolgen soll, intern war aber wohl Ende 2021 angestrebt. Da die Produktion der PS5 aber nach wie vor nur schwer vorankommt und es Unterbrechungen in der Lieferkette gibt, setzt man die Last-Gen Konsole einfach fort, dessen Komponenten eher weniger gefragt sind.

PS5 Produktionsumstellung

Das dürfte vor allem die Chipfertigung betreffen, die Sony laut Berichten im vergangenen Jahr auch für die PS5 umstellen möchte – von jetzt 7nm auf 6nm Fertigung, der zudem energieeffizienter arbeitet. Bestätigt ist das bisher aber auch noch nicht.

Generell ist die Gesamtsituation eher schwierig, auch noch in den kommenden Monaten und darüber hinaus. So erklärte Microsoft erst kürzlich, dass die Nachfrage nach den neuen Konsolen so groß wie nie zuvor sei und man daher nicht mit der entsprechenden Produktion hinterherkommt.

„Wenn Sie darüber nachdenken, gerade jetzt eine Xbox oder eine neue PlayStation auf den Markt zu bringen, sind sie wirklich schwer zu finden. Und das nicht, weil das Angebot kleiner ist als je zuvor. Das Angebot ist tatsächlich so groß wie nie zuvor. Denn die Nachfrage übersteigt für uns alle das Angebot.“

Chip-Zulieferer wie AMD oder Intel rechnen inzwischen frühestens 2023 mit einer Entspannung am Markt, da neue Ressourcen für die Produktion erst dann in Betrieb gehen. Bis dahin bleibt nur hoffen und etwas Glück, um eine der begehrten PS5 oder Xbox Konsolen zu bekommen.