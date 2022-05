PS5: AMD, Intel & Co. erwarten Ende der Chipkrise zu diesem Zeitpunkt

Demach geht Intel CEO Pat Gelsinger davon aus, dass man die größten Schwierigkeiten bis 2024 überwunden haben wird. Dem schließen sich auch Dr. Lisa Su und Jensen Huang von AMD an. Zuvor ging man vom Ende der Krise spätestens im nächsten Jahr aus. Hintergrund sind nach wie vor die knappen Ressourcen und verschiedenste Probleme in den Lieferketten, die die Situation nicht entspannen lassen.

