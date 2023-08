PS5 bleibt bis mindestens 2025 Marktführer, Xbox verliert weiter

Betrachtet wird dabei aktuell der US-Markt ( via GamesIndustry ), wo sich insbesondere die PlayStation 5 besonders stark zeigt und die PS4 inzwischen überholt hat. Im direkten Vergleich liegt die PS5 derzeit 5 Prozent vor PS4, während die Xbox Series X|S weiter abrutscht und 10 Prozent gegenüber den Xbox One einbüßt. Basierend auf dieser Entwicklung geht man davon aus, dass Sony bis mindestens 2025 weiterhin Marktführer bleibt.

Jetzt, wo die PS5 und Xbox Series X|S seit Monaten regulär erhältlich sind, gibt es eine neue Marktbewertung der einzelnen Konsolen, Hersteller & Co. und wie sich die Branche in nächster Zeit entwickelt.

What do you think?