PS5 Firmware 23.01-07.60.00 online, was ändert sich?

Das Update enthält wie gewohnt alle Änderungen des letzten PS5 Feature-Updates, das unter anderem die Discord-Integration mit sich brachte. Ebenfalls an Bord sind die Unterstützung für VRR mit 1440p-Auflösung sowie eine Reihe von Verbesserungen in den Bereichen Benutzererfahrung, Barrierefreiheit und soziale Funktionen.

What do you think?