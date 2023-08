PS5 jetzt bei 41.7 Millionen verkauften Einheiten und nicht aufzuhalten

Recht ungewöhnlich gibt man diesmal keine neuen Zahlen zu PlayStation Plus heraus, die sich zuletzt kaum bewegt haben. Dies möchte man laut SVP Naomi Matsuoka zukünftig auch nicht mehr offenlegen, stattdessen möchte man die Attraktivität von PlayStation Plus weiter erhöhen.

„Die PlayStation 5 war Sonys wichtigstes Produkt in diesem Jahr, sowohl in Stückzahlen als auch in Dollar die meistverkaufte Konsole in den USA. Lieferengpässe, die das Spielesystem seit seiner Einführung im Jahr 2020 belasteten, sind nun Geschichte, und Sony arbeitet daran, die verlorene Zeit aufzuholen – das Unternehmen muss seine PS5-Benutzerbasis noch ausbauen, um mehr Entwickler dazu zu bewegen, speziell für die Plattform zu entwickeln.“

