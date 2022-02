PS5 kaufen – Kein Ende der Krise in Sicht, sagt AMD

Immer wieder gibt es neue Prognosen, wann sich die Lage am Halbleiter- und Chipmarkt verbessern könnte. Mit dem Start ins neue Jahr bewertet AMD die Situation erneut und sieht auch weiterhin keine wirkliche Entspannung. Man ist aber vorsichtig optimistisch, was das zweite Halbjahr 2022 betrifft.

Im Yahoo Interview mit AMD CEO Dr. Lisa Su verweist diese noch einmal auf die erhöhte Nachfrage in allen Bereichen, insbesondere aber was PC-Technik betrifft. Hier macht man zwar Fortschritte und die gesamte Industrie ist mit Investitionen beschäftigt, dennoch wird man weiterhin mit Engpässen rechnen müssen.

„In der gesamten Halbleiterindustrie werden enorme Investitionen getätigt, ob auf der Wafer-Seite oder in einigen der Substrate oder den Back-End-Assets. Wir machen also Fortschritte. Ich glaube, dass es in der ersten Hälfte dieses Jahres weiterhin ziemlich eng bleiben wird. Aber in der zweiten Hälfte dieses Jahres wird es meiner Meinung nach ein bisschen besser.“