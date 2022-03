PS5 kaufen: Lieferengpässe verschärfen sich durch Ukraine-Krise noch einmal

Seit Wochen sieht es ziemlich mau um neue PS5 Lieferungen aus, dessen Engpässe sich nun weiter verschärfen könnten. Durch die zahlreichen Sanktionen gegen Russland, die auch Lieferketten betreffen, verzögern sich indirekt auch Güter, die eigentlich nichts mit der Krise zu tun haben.

Davor warnen die größten Containerschiffsbetreiber A.P. Moller-Maersk A/S und Mediterranean Shipping Co., die von Beeinträchtigungen in Bereichen sprechen, die weit weg vom Krisengebiet sind. Genaue Details, welche Branchen und Firmen davon betroffen sein werden, könne man jedoch noch nicht sagen.

„Wir werden Beeinträchtigungen haben. Welche genau, wisse man derzeit noch nicht. Wir müssen ehrlicherweise abwarten, welche Unternehmen betroffen sein werden.“ Hamburger Abendblatt

Schiffe blockieren Handelswege und Häfen

Laut dem Wall Street Journal blockieren die sanktionierten Schiffe nun die Häfen, die weder ein- noch auslaufen dürfen. Das sorgt bereits für Probleme bei der Zollabfertigung, was einen Rückstau weiterer Schiffe zufolge hat.

Vorerst möchte man zudem sicherstellen, dass auch weiterhin Lebensmittel nach Russland transportiert werden können, um die Versorgung der Bevölkerung dort nicht abzuschneiden. Speziell in Deutschland, Niederlande & Co. werden dazu die Container inspiziert, was wiederum zu weiteren Verzögerungen führt.

PS5 aktuell hier erhältlich

Nun sollte eine PS5 in diesen Zeiten zu bekommen nicht die größte Sorge sein. Es zeigt aber, dass sich die ohnehin schwierige Situation noch weiter verschärfen kann, auch wenn sie offensichtlich nichts mit der Krise in der Ukraine zu tun hat.

Wer dennoch auf eine PS5 hofft, hier geht man davon aus, dass Amazon.de nach gut eineinhalb Monaten bald wieder am Zuge ist und ein größeres Kontingent freigibt. Die Rede ist hier von 10.000+ PS5 Konsolen, die offenbar schon in den Lagern stehen. Denkbar wäre, dass man hier einen größeren Drop zum Release von Gran Turismo 7 plant.

In Kürze wird es auch wieder ein PS5 Angebot bei 02 geben, sowie aktuell noch immer bei E wie Einfach, falls man absolut nicht mehr warten möchte.