PS5 kaufen – Media Markt Mitarbeiter erhalten Vorkaufsrecht

Es ist schon ärgerlich genug, dass man die PS5 weiterhin nur sehr schwierig bekommt, während sich die Lage zur Verfügbarkeit auch zukünftig kaum entspannen dürfte. Der Frust darüber wird von Media Markt nun zusätzlich befeuert, die ihren Mitarbeitern ein Vorkaufsrecht einräumen.

So gab es in den vergangenen Tagen vereinzelt Berichte darüber, dass man die PS5 entgegen der offiziellen Ankündigung von Sony nicht im Handel erwerben kann, sondern ausschließlich online. Dennoch haben es einige PS5 Konsolen in die kürzlich eröffneten Märkte von Saturn und Media Markt geschafft, wie das Unternehmen bestätigt.

Belohnung für Corona-„Stress“

Anstatt diese aber in den Verkauf und an verzweifelte Kunden weiterzugeben, durften erst einmal die eigenen Mitarbeiter zugreifen. Dies wird „als Anerkennung für ihren unermüdlichen Einsatz während der Corona-Pandemie“ gewertet. Der normale Kunde geht damit natürlich weiterhin leer aus, auch wenn laut einem Statement von Media Markt gegenüber Gameswirtschaft von überschaubaren Mengen die Rede ist. So hätten „viele“ Mitarbeiter wohl darauf verzichtet, von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. Was sollte man auch sonst sagen?

Hier wird sich eher alles schön geredet, um nach dem Launch-Debakel womöglich nicht den nächsten Shitstorm gegen Media Markt zu provozieren. Fakt ist nämlich, dass die meisten Mitarbeiter von Media Markt / Saturn seit November in Kurzarbeit waren – das schönere Wort für arbeitslos. Zudem ist uns mindestes ein Fall im näheren Umfeld bekannt, der vom Vorkaufsrecht der PS5 Gebrauch gemacht hat. Quasi direkt aus dem Lager zur Kasse und am Kunden vorbei, einschließlich Personalrabatt.

Es ist nicht so, dass man niemandem die PS5 gönnt, auch die Mitarbeiter bei Media Markt / Saturn sollen ihren Spaß haben. Nach dem Debakel zum Launch sollte man hier vielleicht jedoch etwas cleverer agieren. Auch Mitarbeiter können im hauseigenen Onlineshop bestellen und sich wie alle anderen anstellen.

