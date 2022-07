PS5: Neue Verkaufszahlen, PS4 steht final bei 117 Millionen Einheiten

Im Zeitraum April bis Juni 2022 konnte Sony weitere 2.4 Millionen PS5 Einheiten absetzen, was auf eine Gesamtzahl von 21.7 Millionen verkauften PS5 Konsolen kommt. Für die PlayStation 4 wurden keine neuen Absatzzahlen gemeldet, was bedeutet, diese steht final bei 117 Millionen Einheiten weltweit und dürften sich hier auch nicht mehr groß bewegen. Den Erfolg der PS2 damals verpasst man also erneut, konnte zumindest aber die PS3 (87.4 Millionen Einheiten) übertreffen.

What do you think?