Assassin’s Creed Valhalla: Forgotten Saga DLC im Deep Dive

In diesem neuen Abenteuer rund um Eivor wird das Gameplay in Richtung Rogue-like verschoben. Als Odin findet man sich hier in Niflheim wieder, wo einen eine ganze Reihe von Herausforderungen erwarten. Als Spieler besucht man die verschiedenen Regionen des Reiches, um nicht nur deren Geheimnisse zu lüften, sondern auch mächtigere Ausrüstung zu verdienen. Alles, was man sich während eines Laufs verdient, kann im darauffolgenden sofort eingesetzt werden.

