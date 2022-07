PS5: Sony hält an Verkaufsziel & Verfügbarkeit fest, aber wird die PS5 teurer?

Auch das Thema Inflation kam während der Investorenkonferenz auf, das auch an Sony nicht spurlos vorbeigehen dürfte. Dass Komponenten, Logistik, Ressourcen und Produktion in den letzten Monaten erheblich teurer geworden sind, ist kein Geheimnis. Bislang kann Sony die Kosten dafür aber auffangen.

Alles in allem geht man bei Sony davon aus, dass das Volumen an PS5 Konsolen im zweiten Halbjahr deutlich zunehmen wird, und die Dynamik durch First- und Third Party Games an Fahrt gewinnt.

Dies wird zusätzlich angetrieben durch ein starkes Line-Up an First-Party Titeln, die Einführung neuer IPs, das Aufweiten von Services, sowie beschleunigte Synergien durch den Zukauf jüngster Studios in der PlayStation Family.

Im Zuge der aktuellen Investoren-Konferenz sagten die Japaner, dass die derzeitige Flaute auf die Probleme in den Lieferketten zurückzuführen seien, man sei aber guter Dinge, dass sich diese Situation nun stetig verbessern wird. Zudem habe man die Corona-Pandemie und Lockdowns fast hinter sich gebracht, so dass die User entsprechend der Jahreszeit nun wieder verstärkt nach anderen Aktivitäten streben.

