Puppet House: Die gruseligste Horror-Erfahrung des Jahres erscheint bald

„Wer oder was steckt hinter dem Verschwinden der Menschen in Field Town? Die Antworten sind zum Greifen nah, aber sind sie bereit, sich dem zu stellen, was dahinter steckt?“

In „Puppet House“ schlüpfen die Spieler in die Rolle von Rick Evans, einem Fotografen mit einer Vorliebe für verlassene, verwunschene Orte, der die dunklen Geheimnisse des verlassenen Hauses des verstorbenen Bauchredners Peter Hill aufdecken möchte. Hier erkunden sie die Gegend rund um das unheimliche Herrenhaus und decken Geheimnisse auf, die man lieber hätte vergessen sollen.

