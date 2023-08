In Quake II befindet sich die Menschheit im Krieg mit den Strogg, einer feindlichen außerirdischen Rasse, die die Erde angegriffen hat. Als Reaktion darauf startete die Menschheit einen Angriff auf die Strogg-Heimatwelt und scheiterte, haben aber überlebt. Die Spieler kämpfen sich zahlenmäßig und waffentechnisch unterlegen durch befestigte Militäranlagen und legen so die Kriegsmaschinerie des Feindes lahm. Nur dann wird sich das Schicksal der Menschheit entscheiden.

Spieler erleben mit Quake II Remaster die originale, authentische Version von Quake II in 4K, mit verbesserten Modellen, verbesserten Feindanimationen und Gore, einem verbessertem und wiederhergestelltem KI-Verhalten, verbesserter Filmsequenz, dynamischer und farbiger Beleuchtung, Anti-Aliasing und Depth of Field. Ein weiteres Highlight ist der Original-Heavy-Rock-Soundtrack von Sonic Mayhem und mehr.

What do you think?