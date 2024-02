RBO: Ein spielbares Home Alone von den Hello Neighbor-Machern

Im Wesentlichen geht es in RBO darum, sein Haus vor Einbrechern zu verteidigen, wobei einem alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen, welche schon die berühmte Vorlage bot. Als Eindringling besteht die Aufgabe darin, dem Beschützer und Hausbesitzer und anderen Eindringlingen die Beute zu stehlen. Während der Beschützer allein zu Hause ist, rücken die Eindringlinge dem Auto an und müssen versuchen die Beute aus dem Haus holen.

RBO, was derzeit der Arbeitstitel ist, befindet sich in einer frühen Testphase, in der zunächst die Gameplay-Mechaniken auf die Probe gestellt werden. Erst danach wird die Story und alles drumherum entwickelt.

tinyBuild, die Macher hinter Hello Neighbor, haben mit RBO ein neues Projekt angekündigt, das im Stil von Home Alone (Kevin allein zu Haus) funktioniert.

