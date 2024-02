Marvel’s Spider-Man 2 gibt es derzeit zum unschlagbaren Preis

Der erste Teil der „Creator to Creator“-Reihe behandelt ein breites Themenspektrum: Von der authentischen Darstellung der Marvel-Superhelden in Filmen und Spielen bis hin zu den Parallelen zwischen den Spider-Man und den kreativen Teams, die sie zum Leben erwecken.

Seit wenigen Tagen ist außerdem die Creator to Creator-Serie zurück, die sich diesmal Marvel’s Spider-Man 2 widmet. Darin diskutieren die wichtigsten Schöpfer von Marvel‘s Spider-Man 2 und Spider-Man: Across the Spider-Verse ihre Ansätze, verschiedene Medien zu nutzen, um einzigartige Geschichten mit den gleichen Charakteren zu erschaffen.

