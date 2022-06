Redout 2 – Launch Trailer zum heutigen Release

Nach mehreren Verschiebungen ist ab sofort der Anti-Gravity Racer Redout II von Saber Interactive und 34BigThings verfügbar.

Die Fortsetzung ist noch umfangreicher und spektakulärer, mit mehr Strecken, Schiffen einem treibendem Soundtrack als je zuvor. Ganz nach dem Vorbild der WipeOut-Serie steuert, neigt und manövriert man sein anpassbares Schiff durch Dutzende von kniffligen, atemberaubenden Kursen in einer Vielzahl von Spielmodi, darunter eine umfangreiche Singleplayer-Kampagne oder einen wettbewerbsfähigen Online-Multiplayer für bis zu 12 Spieler. Diese konkurrieren in Spielmodi wie Arena-Rennen und Time Attack, bis hin zu Last Man Standing und intensiven Boss-Races.

Die anpassbaren Hoverships verfügen über eine unglaubliche Auswahl an Antrieben, Stabilisatoren, Rudern, Ladeluftkühlern, Klappen, Magneten, Flügeln, Spoilern, Raketenmotoren, Farben und mehr, die sich zusätzlich im Fotomodus präsentieren lassen.

Das alles abgerundet durch einen treibenden und dynamischen Soundtrack, einschließlich mit Tracks von Giorgio Moroder und Talenten wie Zardonic and Dance.

Redout II ist ab sofort für PlayStation 5, PS4, Xbox, Switch und PC erhältlich.