Resident Evil 9 könnte ein Open-World-Ansatz verfolgen

Laut dem Resident Evil-Insider Dusk Golem könnte dies ein Open-World-Ansatz bedeuten, der in Teilen oder gar vollständig zum Tragen kommt. Dieser bezieht sich hierbei auf Dragon’s Dogma 2, für das die verwendete RE Engine auf Open-World-Funktionen erweitert wurde, die möglicherweise in zukünftigen Resident Evil-Spiele ebenfalls zu finden sind.

Nachdem die Winters-Storyline in Resident Evil 8 abgeschlossen wurde, stehen Capcom nun alle Möglichkeiten offen, die Serie in eine neue Richtung zu lenken. Eine davon könnte ein Open-World-Ansatz sein.

