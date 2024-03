Final Fantasy 16: The Rising Tide – Termin und neue Details zum zweiten DLC

Nach Abschluss der Story werden weitere Endgame-Inhalte freigeschaltet, darunter der Kampf gegen Kairos Gate. In diesem herausfordernden neuen Modus, der nach Abschluss der Handlung des Hauptspiels und des DLC freigeschaltet wird, können Spieler 20 Stufen meistern und Punkte verdienen, mit denen sie Clives Fähigkeiten und seine Chancen in den späteren Stufen verbessern können.

Square Enix hat den Release-Termin zu „Final Fantasy 16: The Rising Tide“ enthüllt, das am 18. April 2024 erscheint. Damit wurden auch neue Details zum Update 1.30 vorgestellt.

