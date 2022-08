Resident Evil – Netflix-Serie wird schon wieder eingestellt

Netflix wird keine zweite Staffel von Resident Evil in Auftrag geben und die Serie stattdessen wieder aus dem Programm nehmen.

Das berichtet Deadline, wobei die Gründe dafür nur allzu offensichtlich waren. Zwar gab es Anfangs einen gewissen Hype darum, die Umsetzung hat vor allem aber die Fans von Resident Evil massiv enttäuscht. Die Kosten und View-Zahlen rechtfertigen es für Netflix wohl nicht mehr, dass man an Resident Evil weiter festhält.

War man in der Startwoche noch auf Platz 2 der View-Zahlen, fiel man danach bereits auf Platz 3 zurück und kurz darauf aus den Top 10. Die Bewertungen auf Rotten Tomatoes und von den Zuschauern sind ebenso katastrophal, wobei hier insbesondere die Netflix-typische Ausrichtung von Diversität und die Besetzung kritisiert wurde, die alles andere als mit Resident Evil zu tun hat. Hinzu kam, dass Resident Evil stark mit der neuen Staffel von Stranger Things konkurrierte.

Was das restliche Programm bei Netflix betrifft, schreibt Deadline:

„Während Resident Evil nicht fortgesetzt wird, hat Netflix an der Genre-Front Hits wie Stranger Things, Arcane, The Witcher, The Umbrella Academy, Shadow and Bone, Vikings: Valhalla, Sweet Tooth, Black Mirror und als Neuzugang, soiewe The Sandman, das voraussichtlich erneuert wird. Der Streamer ist auch weiterhin aggressiv in der Arena mit hochkarätigen kommenden Einträgen wie Wednesday, The Midnight Club, The Witcher: Blood Origin, Guillermo Del Toros Cabinet of Curiosities, 3 Body Problem, One Piece und Avatar: The Last Airbender.“