Returnal: Housemarque deutet Neuigkeiten zu Dienstag an

Was hinter dem heutigen Teaser steckt, sollte spätestens am morgigen Dienstag zu erfahren sein. Wir halten euch auf dem Laufenden.

„Mit seiner Lage in der Innenstadt von Helsinki wird diese Einrichtung nicht nur ein Beweis für unser reiches Gaming-Erbe sein, sondern wird auch ein Leuchtturm der Innovation und Kreativität in der nördlichsten Hauptstadt. Nachhaltigkeit bleibt ein zentraler Bestandteil unserer Werte. Unser neu gestalteter Hub wird sich für grüne Initiativen einsetzen und ein Gleichgewicht zwischen Technologie und Umweltschutz gewährleisten. Während wir uns auf diese transformative Reise begeben, sind wir bestrebt, unsere Position in der Welt der Gameplay-Innovationen weiter zu festigen.“

Zuletzt hatte Housemarque geäußert, dass nicht alle Idee für Returnal in das Spiel eingeflossen sind und man diese für ein neues Projekt aufgreifen möchte. Das kann natürlich auch ein DLC sein, an dem das Studio für Returnal arbeitet. Die letzten bekannten Arbeiten an dem Spiel fanden vor rund zwei Jahren statt.

In dem recht schlichten Teaser des Entwicklers auf X ist lediglich eine Grafik mit dem Gesicht von Selene zu sehen, der Protagonistin aus Returnal, sowie der Hinweis auf „Tomorrow“. Ob es sich dabei um ein brandneues Projekt handelt oder etwas in Bezug auf Returnal, ist derzeit schwer zu sagen.

