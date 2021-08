RICO London – Release bereits im September

Kaum angekündigt, kann man sich auf einen baldigen Release von RICO London freuen, das im September für PS4, Xbox One, Switch und PC erscheint. Die Next-Gen Versionen folgen offenbar später.

RICO London verspricht erneut einen bahnbrechender und explosiver KoOp-Shooter zu werden. Sprengt euch darin alleine oder im KoOp den gesamten Turm hinauf, der mit Gangstern des East End vollgestopft ist. Stürzt durch Türen, weicht Kugeln aus, verwandelt die Waffen der Gefallenen in euer persönliches Arsenal und tut alles, um an die Spitze zu gelangen.

Es ist New Years Eve in London im Jahr 1999 – während sich alle auf die Party vorbereiten, macht die City Police Überstunden. Detective Inspector Redfern befindet sich am Fuße eines Hochhauses am Schauplatz eines aufkommenden Waffenhandels. Ohne die Erlaubnis ihres Vorgesetzten oder jegliche Unterstützung bereitet sich Redfern darauf vor, das neue Millennium mit einem Knall zu beginnen.

Features RICO London

High-Rise, High-Stakes – Steigt auf den Turm und nehmt es mit noch härteren Schlägern auf.

– Steigt auf den Turm und nehmt es mit noch härteren Schlägern auf. Double Trouble – Ohne einen Partner in eurer Nähe wäre es kein Buddy-Cop-Shooter. Ruft eine Mitfahrgelegenheit vor Ort oder online an.

– Ohne einen Partner in eurer Nähe wäre es kein Buddy-Cop-Shooter. Ruft eine Mitfahrgelegenheit vor Ort oder online an. Vorteile des Jobs – Passt euer Loadout mit einer Reihe von leistungssteigernden Vorteilen und Upgrades an.

– Passt euer Loadout mit einer Reihe von leistungssteigernden Vorteilen und Upgrades an. Guns to Go – Die drei 9-mm-Magazine, die ihr mitgebracht habt, würden euch nie aus dem ersten Stock nach oben bringen. Profitiere von einem wachsendem Arsenal, das euch Feinde fallen lassen.

RICO London erscheint am 02. September 2021.