Riders Republic ab heute mit Skate Add-On & Free Weekend

Gleichzeitig kündigt Ubisoft ein neues Free Weekend in Rider Republic an. Von Donnerstag, den 28. September bis Montag, den 2. Oktober ist Riders Republic kostenlos spielbar. Das Gratis-Wochenende wird auf PlayStation, Xbox und PC (Ubisoft Connect und Epic) verfügbar sein, an dem Spieler die Möglichkeit, das Grundspiel zu spielen und das Skateboarden in der Demo und einigen Live Area Events auszuprobieren. Der Spielfortschritt wird beibehalten, wenn sich die Spieler während des Gratiswochenendes für den Kauf des Spiels entscheiden.

