RiMS Racing – Trailer zum Soundtrack mit The Bloody Beetroots

NACON und RaceWard Studio zeigen heute das vierte und letzte Entwicklertagebuch zu RiMS Racing, der neuen Motorradsimulation, die jetzt im August erscheint.

In dem neuen Video dreht sich alles um den unverwechselbaren Sound des Spiels, der darauf ausgelegt ist, den Fans eine besondere Immersion zu bieten. Die unter echten Rennbedingungen aufgenommenen Audiokomponenten entsprechen authentisch den originalen Fahrmanövern und variieren zudem je nach gewähltem Blickwinkel.

Der dynamische Soundtrack stammt von The Bloody Beetroots – samt speziell für das Spiel geschriebenen Originalstücken. The Bloody Beetroots wurden von Sir Bob Cornelius Rifo gegründet und haben zahlreiche Tracks in Zusammenarbeit mit berühmten Künstlern produziert, unter anderem Tommy Lee, Paul McCartney und Steve Aoki. Die sechs exklusiven Tracks des Spiel-Soundtracks erscheinen im Herbst als EP und bieten adrenalingeladene Momente.

Die vollständige Tracklist für RiMS Racing:

Rocksteady

Cornelius

The Source

Reactivated

Butter

Saint Bass City Rockers

100,000 Prophets

Mork

Definition of House Music

Heavy

Elevate

Bully (exklusiv)

Blow (exklusiv)

Bleeding (exklusiv)

Easy (exklusiv)

Ezekiel (exklusiv)

Ready Player One (exklusiv)

Die Zusammenarbeit mit The Bloody Beetroots geht zudem über die Musik hinaus, denn mit dem DLC „The Bloody Beetroots Specials“ wird es möglich sein im Spiel in die Rolle von Sir Bob Cornelius Rifo zu schlüpfen. Das DLC-Paket enthält eine Lackierung für die Ducati Panigale V4R sowie einen kompletten Kombi in den Farben des Künstlers – dank einer Zusammenarbeit mit Dainese.

RiMS Racing erscheint am 19. August 2021.