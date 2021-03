Rust – Konsolen-Version zeigt sich im neuen Trailer

Double Eleven zeigt einen brandneuen Trailer zum Hardcore-Survival-Game Rust, das noch in diesem Jahr für Konsolen erscheint. Aktuell findet hierzu einen limitierte Beta Phase statt, die noch bis Ende März läuft.

In Rust gibt es vor allem ein Ziel: zu überleben. Besiege Durst und Hunger, bekämpfe die Elemente, stelle Kleidung her und hüte dich vor feindseligen Bedrohungen wie anderen Spielern, Wissenschaftlern, Bären, Wölfen – und sogar Feuer, Ertrinken oder einer Strahlenvergiftung. Als Spiel ohne Regeln sagt Rust seinen Bewohnern nicht, was sie tun sollen. Es steht den Spielern vielmehr frei, trügerisch und aggressiv zu sein – dies führt zu intensiven Kämpfen, Raubzügen und Plünderungen zwischen Spielern.

Aber es gibt potenziell noch mehr zu holen, wenn man ein Team von freundlichen Spielern an seiner Seite hat. Im Kampf ums Überleben und die Vorherrschaft können sich Spieler von winzigen Kabinen im Wald bis hin zu riesigen Festungen Vieles bauen, um in Sicherheit zu sein – und eine Vielzahl von Waffen, Bomben und Fallen herstellen.Auf einer mysteriösen postapokalyptischen Insel voller verfallener Industriedenkmäler und Wissenschaftler liegt es an den Spielern, herauszufinden, wie sie sich in einer Welt am Leben halten können, in der alles ihren Tod herbeisehnt.

Rust ist nichts für schwache Nerven: Das Spiel verfügt über eine steile Lernkurve und eine riesige, mörderische Spielergemeinschaft. Befreunde dich mit ihnen, töte sie – du hast die Wahl! Die Spieler beginnen alleine – mit nichts als einem Stein und einer Fackel. Finde und erlerne Blaupausen, um neue und höherwertige Waffen, Rüstungen und Verteidigungen herzustellen, baue ein wachsendes Arsenal auf, um dir und deinen Freunden bessere Überlebenschancen einzuräumen. Rust bringt eine wahre Flut an Herausforderungen mit sich, aber die Spieler können mit handwerklichen Waffen zurückschlagen, angefangen mit einem einfachen Stein in der Hand, über einen Speer oder Bogen, bis hin zu schwereren Waffen wie Sturmgewehren und Raketenwerfern.

Rust erscheint im Laufe des Jahres.