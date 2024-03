S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy erstmals für PlayStation geleakt

GSC Game World plant offenbar die Ankündigung von S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, die damit erstmals auf PlayStation verfügbar sein wird.

Die S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy ist bereits in japanischen Stores aufgetaucht, wie Gematsu meldet, darunter bei Biccamera, Neowing oder Rakuten Books. Der Release ist demnach für den 27. Juli 2024 geplant.

Die Sammlung besteht demnach auf S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky und S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat. S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl soll erstmals am 05. September für Konsolen erscheinen, was eine echte Premiere seit dem ursprünglichen Release auf dem PC wäre.

Zu dem Spiel heißt es: Die Zone, ein Ort voller unergründlicher Wunder und dunkler Bedrohungen – das ehemalige Sperrgebiet um das Kernkraftwerk Tschernobyl. Dieser gefährlichste Ort der Welt ist nach einem mysteriösen Unfall im Jahr 2006 noch mysteriöser geworden. Anomalien mit wertvollen Artefakten, hungrige Mutanten und gierige Kriminelle haben das Land überschwemmt, zusammen mit Stalkern auf der Suche nach einem neuen Leben und Möglichkeiten, reich zu werden.

Die „Große Emission“, die größte anomale Freisetzung von Energie seit dem zweiten Zwischenfall im Kernkraftwerk Tschernobyl, hat die Welt erneut erschüttert und die Zone verändert. Deine einzige Chance, in S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky zu überleben, besteht darin, die Ursache zu finden und zukünftige Katastrophen zu verhindern.

Die anomalen Aktivitäten in der Sperrzone rund um das Kernkraftwerk Tschernobyl nehmen in S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat ein bisher unbekanntes Ausmaß an: Die Zone, deren Zentrum endlich für die wagemutigsten Veteranen zur freien Erkundung freigegeben wurde, wird Tag für Tag von Emissionen verheerender Energie durchdrungen. Die Spieler kämpfen sich durch die Sümpfe von Zaton, die Industriezonen des Kraftwerks „Jupiter“, die Geisterstadt Prypjat und die streng geheimen Katakomben, die seit der Katastrophe kein Stalker mehr betreten hat.

Die Ankündigung der S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy wird beim heutigen Xbox-Partner Showcase um 19 Uhr erwartet.