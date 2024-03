TMNT: Mutants Unleashed – First-Look zum neuen Actiontitel

Outright Games und Paramount blicken heute erstmals auf „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed“, das später in diesem Jahr erscheint. Das Spiel basiert auf dem gleichnamigen Film.

„Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed“ fängt den verspielten Teenagergeist der Pizza-begeisterten Verbrechensbekämpfer der Welt, Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo, ein und setzt auf den ansteckenden Humor, während sie ihre Kampffähigkeiten in gegen alles entfesslen, was gegen Mutante Ninja Turtles antritt.

Die Spieler können ein energiegeladenes Gameplay und eine fesselnde, originelle Handlung erwarten, die direkt an den Erfolgsfilm anknüpft. Darin werden die Turtles, nachdem sie endlich in die Gesellschaft aufgenommen wurden und ihren Traum vom Besuch einer regulären Highschool verwirklichen, abrupt durch eine neue Welle von Mutanten unterbrochen, die in ganz New York City für Unruhe sorgt.

Die Spieler übernehmen die Kontrolle über die vier maskierten Helden, von denen jeder seinen eigenen Spielstil hat, während sie die Abwasserkanäle und Straßen von New York durchqueren. In einer fesselnden Welt, die es über und unter der Erde zu erkunden gilt, treffen Sie bekannte Gesichter, während sich die zusammengewürfelten Helden in einer Halbschale darauf vorbereiten, die Fans zu Hause mit ihren chaotischen Kapriolen zu begeistern. Das ist allein oder mit Freunden im lokalen Koop-Modus für zwei Spieler möglich.

Stephanie Malham, COO von Outright Games, sagte:

„Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Paramount fortzusetzen, um ein aufregendes neues Kapitel im unglaublichen Universum von Teenage Mutant Ninja Turtles aufzuschlagen.“ Als Franchise, die mit Comics begann und sich schnell zu einem globalen Phänomen entwickelte, könnten wir nicht aufgeregter sein, neuen und alten Fans ein energiegeladenes, interaktives, geschichtengetriebenes Erlebnis zu bieten. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten mehr von dem dynamischen Universum zu teilen, das wir zusammen mit A Heartful of Games geschaffen haben.“

„Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed“ erscheint im 4. Quartal 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch und PC.