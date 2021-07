Saint Kotar – Horror-Adventure für Konsolen bestätigt

SOEDESCO und Red Martyr Entertainment bringen ihr Point-and-Click-Adventure Saint Kotar auf Konsolen heraus, wie der Publisher heute bestätigt.

In diesem entscheidungsgetriebenen Adventure mit verzweigten Handlungssträngen und mehreren Enden schlüpft der Spieler in die Rolle von Benedek und Nikolay. Die beiden gottesfürchtigen Männer machen sich auf die Suche nach einer vermissten Frau in einer alten, ländlichen Stadt, die von makabren Morden und seltsamen Phänomenen geplagt wird, die angeblich mit okkulten Ritualen der Teufelsanbetung und Hexerei zusammenhängen.

Marko Tominić, Game Director und CEO bei Red Martyr Entertainment, kommentiert hierzu:

„Wir freuen uns, mit SOEDESCO zusammenzuarbeiten, um unseren ersten Titel auf den Markt zu bringen: Saint Kotar. Wir arbeiten nun schon seit zweieinhalb Jahren an diesem Spiel und sind überzeugt, dass SOEDESCO der perfekte Partner ist, um es zu etwas Besonderem zu machen. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, das Spiel sehr bald auf PC und Konsolen zu veröffentlichen.“

Damit erwartet euch eine psychologisches Horror-Point-and-Click Story, dessen Ende ihr aktiv beeinflussen könnt. Angesiedelt in einer düsteren Welt, die sich durch einen handgezeichnete Look auszeichnet, sowie einer stimmige Erzählung, die das Schicksal der beiden spielbaren Charaktere verfolgt.

Wann Saint Kotar erscheint, ist gegenwärtig noch unklar.