Saints Row: The Heist and the Hazardous – Launch-Trailer zum Mega-Update

The Heist & The Hazardous ist die erste von drei geplanten DLC-Erweiterungen, die später diesem Jahr erscheinen. Den Anfang machen drei neue Story-Missionen für einen oder zwei Spieler, eine neue Waffe, ein Helikopter, noch mehr Belohnungen, Cosmetics und mehr.

Plaion hat das riesige The Heist and the Hazardous-Update in Saints Row veröffentlicht, mit dem sich Spieler auf jede Menge neue Inhalte freuen können. Ersten Eindrücken zufolge verändert sich damit ein Großteil der Saints Row-Erfahrung.

What do you think?