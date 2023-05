Dragon Age: Dreadwolf – Weiterhin kein Release in Sicht

„Unser Studio konzentriert sich darauf, das beste Dragon Age: Dreadwolf zu erschaffen, während das Kernteam von Mass Effect die Pre-Production fortsetzt“, sagte Gary McKay, General Manager von BioWare. Wir arbeiten weiter an der Überarbeitung und dem Feinschliff von Dreadwolf und konzentrieren uns dabei auf die Dinge, die unseren Fans am wichtigsten sind.“

Dass das Rollenspiel nicht in der aktuellen Pipeline von EA vertreten ist, lässt sich der jüngsten Slideshow Presentation zum aktuellen Geschäftsjahr entnehmen. Darin werden insgesamt neun Titel aufgeführt, die bereits erschienen sind oder in den kommenden Monaten folgen.

Es gibt weiterhin keinen Release-Zeitraum für Dragon Age: Dreadwolf von EA und Bioware, auch wenn die Entwicklung an sich gute Schritte macht. In diesem Geschäftsjahr gilt die Veröffentlichung jedenfalls als ausgeschlossen.

