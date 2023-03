Dragon Age: Dreadwolf – Bioware Veteran kehrt für Fertigstellung zurück

„Unser Studio konzentriert sich darauf, das beste Dragon Age: Dreadwolf zu erschaffen, während das Kernteam von Mass Effect die Pre-Production fortsetzt“, sagte Gary McKay, General Manager von BioWare. Wir arbeiten weiter an der Überarbeitung und dem Feinschliff von Dreadwolf und konzentrieren uns dabei auf die Dinge, die unseren Fans am wichtigsten sind. Während wir diese neue Erfahrung weiter mit dem Vermächtnis der Serie verbinden, wird Mark Darrah dem Team als Berater beitreten und seine jahrelange Erfahrung in der Arbeit an Dragon Age mitbringen. Wir sind stolz darauf, dass dieses Team mit einer starken Führung an der Spitze zusammenarbeitet, um unsere Vision für das Spiel zu verwirklichen.“

Mark Darrah hat Bioware eigentlich schon 2020 verlassen und seitdem an verschiedenen Produktionen gearbeitet, darunter an Baldur’s Gate oder Sonic Chronicles. Zusammen mit dem Mass Effect-Team wird er nun noch einmal am Feinschliff von Dragon Age: Dreadwolf mitwirken.

Der Bioware-Veteran Mark Darrah kehrt noch einmal in das Studio zurück, um bei der Fertigstellung von Dragon Age: Dreadwolf zu helfen. Dazu steht er in beratener Funktion zur Verfügung.

