Ubisoft sagt E3 doch wieder ab, Assassin’s Creed & The Crew verschoben?

Es ist gerade einmal einen Monat her, da gab Ubisoft die Teilnahme an der diesjährigen E3 bekannt. Nun haben sich diese Pläne wohl wieder geändert und zwei wichtige Titel verschieben sich offenbar ebenso.

Wie der Publisher mitteilt, nimmt man nun doch nicht offiziell an der E3 teil, sondern wird ein eigenes Ubisoft Forward Event veranstalten, das am 12. Juni stattfinden wird. Der Publisher bezeichnet diese Entscheidung als „Move in eine andere Richtung“ und erklärt gegenübert VGC ergänzend:

„Die E3 hat im Laufe der Jahre unvergessliche Momente in der gesamten Branche gefördert. Während wir ursprünglich beabsichtigten, eine offizielle E3-Präsenz zu haben, haben wir uns später entschieden, in eine andere Richtung zu gehen und werden am 12. Juni in Los Angeles ein Ubisoft Forward Live-Event abhalten. Wir freuen uns darauf, bald weitere Details mit unseren Spielern zu teilen.“

Irgendwie ist man damit an der E3 beteiligt, jedoch nicht mit einem eigenen Stand auf dem Event selbst. Eine Statement des Veranstalters ReedPop zu dieser Änderung gibt es bisher nicht.

Assassin’s Creed Mirage & The Crew: Motorfest verschoben?

Im gleichen Zuge soll Ubisoft zwei kommende Titel verschoben haben, darunter Assassin’s Creed Mirage und The Crew: Motorfest. Beide Spiele sollten eigentlich noch in diesem Jahr erscheinen.

Wirklich festlegen möchte man sich mit der Verschiebung noch nicht, geht aber von einer hohen Wahrscheinlichkeit aus, dass dies genau der Fall sein wird. Details dazu sollen auf dem besagten Ubisoft Forward Event folgen.

Assassin’s Creed Mirage soll dann nicht mehr wie geplant in diesem August erscheinen, sondern bis spätestens Ende Juni 2024. Was dies für The Crew: Motorfest bedeutet, ist derzeit offen. Der Titel wurde erst vor wenigen Wochen ebenfalls für 2023 angekündigt.

Wer sich noch gar nicht zu all diesen Meldungen geäußert hat, ist Ubisoft selbst, zumindest nicht offiziell.