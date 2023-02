Ubisoft bestätigt Teilnahme an E3 mit starkem Line-Up

Die E3 findet in diesem Jahr vom 13. bis 16. Juni 2023 statt und wird erstmals auch für reguläre Besucher zugänglich sein. Das neue Konzept wird von jedem Veranstalter organisiert, der zum Beispiel auch die EGX in London auf die Beine stellt.

Zuvor hieß es, dass Ubisoft an der E3 teilnehmen wird, sofern diese auch stattfindet. Kurz darauf hatte sich der Veranstalter ReedPop geäußert und bekräftigt, dass die Pläne für die E3 in vollem Gange sind und das Event stattfinden wird.

War es bis vor wenigen Tagen noch eine Absichtserklärung, bestätigt der französische Publisher und Entwickler Ubisoft die Teilnahme an der diesjährigen E3. Spieler können in Los Angeles ein starkes Line-Up erwarten.

