Final Fantasy XIV – Stormblood-Erweiterung kostenlos verfügbar

In Stormblood treffen die Spieler zudem zum ersten Mal auf die Ananta, ein weibliches Kriegervolk, das die Primae Lakshmi in den Bergen von Gyr Abania anbetet, sowie auf das Händlervolk der Kojin. Die Kojin leben in den Unterwasserwelten Eorzeas und huldigen den Primae Susano.

Square Enix verteilt derzeit die Stormblood -Erweiterung in Final Fantasy XIV kostenlos an alle Spieler.

