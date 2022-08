Saturn eröffnet eSports & Gaming-Arena Xperion in Berlin

Abseits davon sind zukünftig auch in Berlin größere eSports Turniere bei Xperion geplant, inkl. Livestreams in die ganze Welt. Neben ständig wechselnden Teams werden dort auch die größten Influencer Deutschlands regelmäßig vorbeischauen.

Die Xperion eSport Arena ist im Saturn am Alexanderplatz in der dritten Etage zu finden, wo zuvor die reguläre Gaming-Abteilung war.

Nicht ganz so groß wie in Köln, wo immerhin satte 3.000m² geboten werden, bietet die neue Xperion-Arena in Kürze alles, was das Spielerherz höher schlagen lässt. Hier findet man zukünftig die neueste Technik für Gaming-PCs und Next-Gen-Konsolen aus dem Hause Xbox und PlayStation. Gleichzeitig bietet sich damit die Chance, die neuesten und beliebtesten Spiele zu testen oder andere Welten mit VR zu betreten.

Mit dem abgeschlossenen Umbau des größten Saturn-Marktes in Berlin am Alexanderplatz bekommt die Hauptstadt eine neue eSports-Arena. Unter dem Label Xperion eröffnet dort demnächst ein wahres Mekka für Fans von Next-Gen Konsolen und PC-Junkies.

