THQ Nordic sichert sich AEW: Fight Forever, neuer Trailer

„Ich bin sowohl zufrieden als auch aufgeregt, die Gelegenheit zu haben, mit AEW – die der Pro-Wrestling-Branche neues Leben einhauchen – und der Marke THQ zusammenzuarbeiten, mit der wir eine ganze Ära von Pro-Wrestling-Spielen geschaffen haben. Mit der Erfahrung, die wir im Laufe der Jahre gesammelt haben, nehmen wir dieses Projekt mit den ultimativen Mitarbeitern des YUKE’S-Entwicklungsteams an, um die Attraktivität von AEW in einem Videospiel in höchstem Maße nachzubilden. Wir hoffen, dass die Fans es genießen werden, die modernste Technologie und die nächste Evolution im Pro-Wrestling-Gaming zu erleben.“

What do you think?