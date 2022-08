AEW: Fight Forever mit neuen Details zum Wrestling-Titel

Ergänzt wird dies um einen umfassenden Karrieremodus, Wrestler-Customizations, charakteristische AEW-Arenen, und mehrere Match-Typen, einschließlich einiger guter altmodischer Shows, die nicht sanktioniert werden, darunter 3-way, 4-way, Ladder, Casino Battle Royale, Falls Count Anywhere, Unsanctioned Lights Out, Exploding Barbed Wire Death und mehr.

AEW: Fight Forever kombiniert demnach das nostalgische Arcade-Wrestler-Feeling mit innovativen All Elite Wrestling-Finishern und Tandem-Offensivbewegungen. All Elite Wrestling erobert derzeit jede Woche TNT- und TBS-Netzwerke im Sturm mit ihren Rampage- und Dynamite-Shows, bei denen einige der größten Legenden den Ring betreten, sowie eine ganze Reihe brandneuer AEW-Talente.

Nachdem Entwickler Yukes die WWE-Serie hinter sich gelassen hat, versucht man sich mit AEW: Fight Forever nun an einem völlig eigenständigem Spiel, das den Spaß am Wrestling in den Vordergrund rückt. Hierzu wurden einige neue Details veröffentlicht.

