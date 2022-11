Scalper verlieren zunehmend das Interesse an der PS5

„Dies ist das erste Mal, dass die PlayStation 5 es nicht unter die ersten drei in unserem Index geschafft hat, was den leichten Rückgang der Bots widerspiegelt, die auf die Konsole abzielen, aufgrund von Bestandserhöhungen“, sagt Netacea . „Der Wiederverkaufswert ist jedoch stabil geblieben, mit einem Rückgang von nur 2 % seit dem letzten Quartal.“

Das ergibt eine Auswertung des Quarterly Index, in denen die Top 5 Produkte aufgelistet werden, die im Wiederverkaufsmarkt am meisten gehandelt werden. Auf Platz 1 finden sich dort aktuell ein paar hässliche Adidas-Treter, gefolgt von Nike Sneakers und Panini Trading-Cards.

