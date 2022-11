Crisis Core Final Fantasy VII Reunion – Mehr als nur ein Remaster

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion erscheint am 13. Dezember 2022 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion bietet 15 Jahre, nachdem das Original exklusiv auf PlayStation Portable erschien, eine vollständig überarbeitete Grafik in HD, einen neu arrangierten Soundtrack, vollständig vertonte Dialoge in Englisch und Japanisch sowie ein aktualisiertes Kampfsystem.

„Dies ist mehr als nur ein Remaster – es ist ein Spiel, das Generationen und Plattformen überschreitet. Wir sind sehr stolz auf all die unglaublichen Verbesserungen, die das Entwicklerteam in Crisis Core Final Fantasy VII Reunion vornehmen konnte.“

What do you think?